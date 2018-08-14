Азиатские индексы - 14-08-18

ТОКИО, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.98% и составил 21857.43 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.13% и составил 1683.50 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.33% и составил 2786.25 пункта, а HANG SENG снизился на 1.52% и составил 27936.57 пункта.