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Азиатские индексы - 14-08-18

Азиатские индексы - 14-08-18

ТОКИО, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.98% и составил 21857.43 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.13% и составил 1683.50 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.33% и составил 2786.25 пункта, а HANG SENG снизился на 1.52% и составил 27936.57 пункта.




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