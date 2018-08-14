Израильское министерство финансов и корпорация общественного вещания страны Kan договорились по вопросу о выплате €12 млн в качестве гарантийного взноса Европейскому вещательному союзу (ЕВС) для проведения "Евровидения-2019". Об этом сообщает во вторник газета The Jerusalem Post, по данным которой эта сумма может быть переведена европейцам уже во вторник, 14 августа, - в день, когда истекает отведенный ЕВС срок для внесения необходимого для проведения "Евровидения" в стране залога.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, по данным издания, минфин разрешил Kan взять кредит для оплаты депозита. Согласно условиям сделки, которую пока не подтверждают в вещательной корпорации, правительство выплатит кредит вместо Kan в случае, если корпорация не сможет его вернуть "из-за непредвиденных обстоятельств".





