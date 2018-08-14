Совет ЦБ Армении оставил неизменной ставку рефинансирования

На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 14-го августа 2018 года, было принято решение оставить неизменной ставку рефинансирования, установив ее на уровне 6,0%. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЦБ Армении.

По сведениям ЦБ Армении, дефляция в июле составила 1.2%, что, по сравнению с прошлогодними 2.6%, прибавляет 12-месячную инфляцию до 2.3% к концу месяца. В то же время, наблюдается снижение темпов инфляции, и, с учетом текущих инфляционных развитий, Совет ЦБ Армении считает, что поведение инфляции соответствует запланированному сценарию.

Перспективы мирового экономического роста во внешнем секторе продолжают медленно улучшаться, на основных международных рынках наблюдаются соответствующие инфляционные развития. По оценкам Совета ЦБ Армении, в условиях санкций и торговых ограниченой в ряде стран региона, наблюдается волатильный рост финансовых рынков, что не представляет на данный момент ощутимого риска для Армении. При обнаружении таковых рисков ЦБ Армении отреагирует незамедлительно.

Совет ЦБ зафиксировал, что в июне 2018 года темпы высокого роста экономической активности восстановились, что обусловлено высоким ростом в сферах обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, после замедления темпов в начале второго квартала.

Совет ЦБ зафиксировал, что валовой спрос будет падать, в связи со сдерживающей налогово-бюджетной политикой, что выражается в значительной экономии расходов.

Учитывая вышеизложенное, а также осуществление более сдерживающей, чем ожидалось, налогово-бюджетной политики, Совет ЦБ считает целесообразным сохранить расширяющие денежно-кредитные условия, оставив ставку рефинансирования неизменной в условиях роста мировых проценных ставок. Вместе с этим Совет считает, что несмотря на низкую инфляционную среду, в среднесрочном отрезке пока сохраняется необходимость постепенной нейтрализации стимулирующих денежно-кредитных условий для достижения целевого уровня инфляции. В результате ожидается, что инфляция в ближайшие месяцы сохранится на низком уровне, сформировавшись во втором полугодии в допустимом интервале колебаний, и в среднесрочном отрезке закрепится вблизи 4%-го целевого уровня.

В случае проявления рисков отклонения от перспектив экономического развития и от траектории восстановления инфляции, ЦБ внесет соответствующие корректировки в направления денежно-кредитной политики для обеспечения стабильности цен.