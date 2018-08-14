Turkish Airlines объявила о бойкоте рекламы американских компаний

Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines намерен бойкотировать рекламу американских фирм в ответ на санкции США, как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь авиакомпании Яхъя Устюн.

Призыв к бойкоту американской рекламы распространяется в соцсетях турецких пользователей с понедельника. Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна объявит бойкот американским электронным изделиям.

Устюн разместил на своей странице в Twitter хештег #ABDyeReklamVerme ("Не давайте американскую рекламу"), призвав другие турецкие компании присоединиться к акции. "Turkish Airlines находится на стороне нашего государства и народа. Нашим (рекламным) агентствам отданы необходимые распоряжения", — написал он.