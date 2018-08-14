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Ники Минаж выпустила клип на трек Ganja Burn

Ники Минаж выпустила клип на трек Ganja Burn

Американская певица Ники Минаж выпустила клип на трек Ganja Burn с ее нового альбома Queen. Ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы. Действие видео разворачивается в пустыне, передает Арменпресс.

Минаж, обклеенная стразами вместо одежды, валяется в песке, танцует среди мужчин в набедренных повязках и поет. Пластинка Queen вышла в пятницу, 10 августа. В записи одного из треков принял участие рэпер Эминем. В своем куплете для Majesty он побил собственный рекорд по скорости читки.




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