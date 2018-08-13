По инициативе Армянского патриархата Иерусалима состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с Армянским патриархом Иерусалима архиепископом Нурханом Манукяном.

Как передает Арменпресс, об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Армянского патриархата Иерусалима Овнан Багдасарян.