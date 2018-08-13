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Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с Армянским патриархом Иерусалима архиепископом Нурханом Манукяном

Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с Армянским патриархом Иерусалима архиепископом Нурханом Манукяном

По инициативе Армянского патриархата  Иерусалима состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с  Армянским патриархом Иерусалима архиепископом Нурханом Манукяном.

Как  передает Арменпресс, об этом в  Facebook сообщил пресс-секретарь Армянского патриархата Иерусалима Овнан Багдасарян.




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