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Мгер Маргарян назначен постпредом Армении в ООН

Мгер Маргарян назначен постпредом Армении в ООН

Приказом президента Армении Армена Саркисяна, Мгер Маргарян назначен постпредом Армении в ООН. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Как сказано в сообщении, резиденция постпреда Армении – в Нью-Йорке.


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