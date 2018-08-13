Приказом президента Армении Армена Саркисяна, Мгер Маргарян назначен постпредом Армении в ООН. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Как сказано в сообщении, резиденция постпреда Армении – в Нью-Йорке.