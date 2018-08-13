Время в Ереване: 11:07:36,   13 Август

В Испании из-за обрушения платформы на концерте пострадали более 300 человек

В Испании из-за обрушения платформы на концерте пострадали более 300 человек

Более 300 человек обратились за помощью после обрушения деревянной платформы в испанской городе Виго (автономное сообщество Галисия) во время концерта. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его информации, девять человек, в том числе двое несовершеннолетних, были доставлены в больницы. Инцидент произошел примерно в полночь в ходе концерта в рамках фестиваля спорта и культуры. Ранее сообщалось, что жертв в результате происшествия нет.

Правоохранительные органы начали расследование случившегося. Не исключается, что платформа обрушилась из-за слишком большого веса зрителей.



 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации