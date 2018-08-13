В Испании из-за обрушения платформы на концерте пострадали более 300 человек

Более 300 человек обратились за помощью после обрушения деревянной платформы в испанской городе Виго (автономное сообщество Галисия) во время концерта. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его информации, девять человек, в том числе двое несовершеннолетних, были доставлены в больницы. Инцидент произошел примерно в полночь в ходе концерта в рамках фестиваля спорта и культуры. Ранее сообщалось, что жертв в результате происшествия нет.

Правоохранительные органы начали расследование случившегося. Не исключается, что платформа обрушилась из-за слишком большого веса зрителей.





