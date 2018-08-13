Организация по атомной энергии Ирана рекомендовала сохранить ядерную сделку

Представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что сохранение ядерной сделки соответствует интересам Ирана. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы не можем отрицать негативное влияние санкций на нашу страну, однако если Иран останется в ядерной сделке, то воздействие санкций не будет таким, как было до Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - сказал Камальванди. Он отметил, что до вступления в силу ядерной сделки в 2016 году "множество стран не могли работать с Ираном по причине санкций Европы и Совета Безопасности ООН". "Теперь же, несмотря на ограничительные меры со стороны США, они могут это делать", - добавил представитель ОАЭИ.

Камальванди рекомендовал "потерпеть и продолжить борьбу [с внутренними и внешними трудностями], чтобы в Вашингтоне поняли, что санкции не приносят плодов". "Сохранение ядерной сделки лучше, чем ее отмена", - подчеркнул он.





