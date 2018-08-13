В пожаре в больнице Тайваня погибли и пострадали десятки человек

Девять человек погибли в огне, вспыхнувшем на седьмом этаже больницы в Тайбэе, сообщают СМИ Тайваня.

Еще 16 человек - пациенты и персонал - находятся в критическом состоянии.

Причина пожара пока не установлена, но есть предположение, что произошло замыкание в медицинской кровати с электрическим приводом.

По сообщениям местных СМИ, 33 пациента и трое сотрудников больницы эвакуированы. В ходе расследования причин пожара полиция установила, что не все отделения больницы оснащены детекторами дыма.