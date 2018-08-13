В пожаре в больнице Тайваня погибли и пострадали десятки человек
Девять человек погибли в огне, вспыхнувшем на седьмом этаже больницы в Тайбэе, сообщают СМИ Тайваня.
Еще 16 человек - пациенты и персонал - находятся в критическом состоянии.
Причина пожара пока не установлена, но есть предположение, что произошло замыкание в медицинской кровати с электрическим приводом.
По сообщениям местных СМИ, 33 пациента и трое сотрудников больницы эвакуированы. В ходе расследования причин пожара полиция установила, что не все отделения больницы оснащены детекторами дыма.
- 12:55 Число погибших во время землетрясения в Индонезии выросло до 436 человек
- 12:48 Колокол подаренный благотворителями из Украины зазвенел в армянской церкви
- 12:44 Более 100 газет США в один день опубликуют статьи о недопустимости нападок Трампа на СМИ
- 12:41 Кольцо с бриллиантом за 30 тысяч долларов пропало в мусоре и нашлось за 4 минуты
- 12:05 Сотрудник фонда «СОС детские деревни» арестован по подозрению в совершении развратных действий по отношению к несовершеннолетнему воспитаннику
- 12:04 Курс доллара превысил 68 рублей впервые с 18 апреля 2016 года
- 11:56 В Индии за сезон дождей погибли более 770 человек
- 11:55 В мире распродано более ста тысяч купюр номиналом 0 евро с Карлом Марксом
- 11:32 Все автодороги в Армении проходимы: автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств
- 11:26 СМИ сообщили об отмене визита премьера Ирака в Иран
- 11:24 Сотрудники «Лидиан Армения» проводят акцию протеста против здания правительства Армении
- 11:15 В пожаре в больнице Тайваня погибли и пострадали десятки человек
- 11:07 В Арташате проходит акция протеста представителей торговли: с ними встретился председатель КГД Армении
- 11:03 АВС: Белый дом грозит последствиями экс-сотруднице, тайно записывавшей разговоры с Трампом
- 10:45 В Испании более 130 человек пострадали при обрушении платформы на концерте
- 10:38 Европейские индексы - 12-08-18
- 10:37 Американские индексы - 12-08-18
- 10:36 Цены на цветные металлы - 12-08-18
- 10:34 Цены на драгоценные металлы - 12-08-18
- 10:33 Цены на нефть снизились - 12-08-18
- 10:29 Третий межкорейский саммит состоится в сентябре в Пхеньяне
- 10:21 Участники программы «Шаг к дому» посетят «Тумо» и «Лофт»
- 10:15 Более 50 детей госпитализированы из-за отравления в спортивном лагере в Дагестане
- 10:13 Американский эсминец с ракетами Tomahawk вошел в Черное море
- 09:59 СМИ: в Бухаресте более 6 тыс. человек участвуют в митинге
- 09:55 Сотрудничество с частными организациями сберегает государство миллионы драмов: интервью с министром диаспоры
- 09:54 Число пострадавших от землетрясения в Китае возросло до восьми
- 09:52 Чрезвычайное положение объявлено в районе лесного пожара на острове Эвбея
- 09:50 В Шарлоттсвилле во время протестов задержали четыре человека
- 12.08-16:14 Собравшиеся на площади Республики дали старт циклу мероприятий, посвященных Международному дню молодежи
- 12.08-15:53 Армен Ашотян прокомментировал положения Конвенции о статусе Каспия, представляющие важность и содержащие вызовы
- 12.08-15:03 Главы стран Каспийской пятерки подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
- 12.08-13:58 В авиакатастрофе в Индонезии погибли 8 человек, 12-летний мальчик выжил
- 12.08-13:46 Президент Венесуэлы обвинил в покушении на него экс-главу Колумбии
- 12.08-13:24 Температура воздуха в Армении 13-17 августа повысится на 2-4 градуса
19:00, 06.08.2018
Просмотрели 1849 раз Очередная неудачная попытка дезинформации — МО АР опровергает распространенную азербайджанскими СМИ информацию
17:19, 06.08.2018
Просмотрели 1803 раз «Зеленые» призывают парламент Новой Зеландии признать Геноцид армян
15:49, 06.08.2018
Просмотрели 1470 раз Пассажиропоток в аэропортах Армении возрос на 11 процентов
14:44, 10.08.2018
Просмотрели 1064 раз Премьер-министр коснулся вопросов последних развитий по делу Кочаряна и заявления Лаврова
17:35, 11.08.2018
Просмотрели 1030 раз Мы выразили политическую готовность продолжить переговоры по Арцаху в конструктивном русле — Никол Пашинян