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Температура воздуха в Армении 13-17 августа повысится на 2-4 градуса

Температура воздуха в Армении 13-17 августа повысится на 2-4 градуса

12 августа днем и 13-17 августа  ожидается без осадков.

Ветер  юго-западный, скорость 5-10  м/с.

В  отдельных районах возможен град. Об этом Арменпресс сообщили в  МЧС РА.  

Температура  воздуха повысится на 2-4 градуса.

В Ереване 12 августа днем и 13-17 августа  ожидается без осадков.

 

 

 

 

 

 




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