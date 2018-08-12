Температура воздуха в Армении 13-17 августа повысится на 2-4 градуса

12 августа днем и 13-17 августа ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с.

В отдельных районах возможен град. Об этом Арменпресс сообщили в МЧС РА.

Температура воздуха повысится на 2-4 градуса.

В Ереване 12 августа днем и 13-17 августа ожидается без осадков.