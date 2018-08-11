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США не могут и далее игнорировать исторические факты — конгрессмен призвал Трампа признать Геноцид армян

США не могут и далее игнорировать исторические факты — конгрессмен призвал Трампа признать Геноцид армян

Конгрессмен Тед  Лью призвал президента США Дональда Трампа признать Геноцид армян.

Как  передает Арменпресс, об этом написал в Twitter, откликнувшись на решение  Трампа повысить таможенные пошлины на импорт алюминия и стали из Турции.  

 «В этом я согласен с Дональдом Трампом. Турция стремится к авторитаризму и становится все более антиамериканской. Многие из нас также настаивают на признании Геноцида армян. Я призываю Дональда Трампа сделать это. США не должны продолжать игнорировать исторические факты», - написал конгрессмен в Twitter.

Президент США Дональд Трамп принял решение о повышении таможенных тарифов на сталь и алюминий в отношении Турции.




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