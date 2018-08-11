США не могут и далее игнорировать исторические факты — конгрессмен призвал Трампа признать Геноцид армян

Конгрессмен Тед Лью призвал президента США Дональда Трампа признать Геноцид армян.

Как передает Арменпресс, об этом написал в Twitter, откликнувшись на решение Трампа повысить таможенные пошлины на импорт алюминия и стали из Турции.

«В этом я согласен с Дональдом Трампом. Турция стремится к авторитаризму и становится все более антиамериканской. Многие из нас также настаивают на признании Геноцида армян. Я призываю Дональда Трампа сделать это. США не должны продолжать игнорировать исторические факты», - написал конгрессмен в Twitter.

Президент США Дональд Трамп принял решение о повышении таможенных тарифов на сталь и алюминий в отношении Турции.