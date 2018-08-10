«Гражданский договор» рассматривает формат своего участия в выборах Совета старейшин Еревана – Пашинян

«Гражданский договор» рассматривает формат участия в выборах Совета старейшин Еревана. Как передает Арменпресс, так сказал журналистам в ходе визита в Тавушскую область 10 августа премьер-министр Никол Пашинян.

«Возможно, ГД войдет в блок, как возможно и то, что это будет не «Елк», а другой блок. Но одно точно – мы выдвинем своего кандидата», - сказал он.

Относительно кандидатуры Айка Марутяна премьер отметил, что это прекрасная кандидатура на пост мэра.

«Марутян – блестящий общественный деятель, менеджер, и все убедятся в этом во время выборной кампании», - сказал премьер.

29 июля на заседании правления партии «Гражданский договор» было принято решение о выдвижении кандидатуры Айка Марутяна на пост мэра столицы.