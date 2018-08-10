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«Гражданский договор» рассматривает формат своего участия в выборах Совета старейшин Еревана – Пашинян

«Гражданский договор» рассматривает формат своего участия в выборах Совета старейшин Еревана – Пашинян

«Гражданский договор» рассматривает формат участия  в  выборах Совета  старейшин Еревана. Как  передает Арменпресс, так  сказал журналистам в  ходе  визита  в  Тавушскую область 10 августа премьер-министр Никол  Пашинян.

«Возможно, ГД  войдет в  блок, как возможно и то, что это будет не «Елк», а  другой  блок. Но одно точно – мы  выдвинем своего кандидата», - сказал он.

Относительно кандидатуры  Айка Марутяна премьер отметил, что это прекрасная кандидатура  на пост мэра.

«Марутян – блестящий общественный деятель, менеджер, и все  убедятся в этом во время выборной  кампании», - сказал премьер. 

29 июля на заседании правления партии «Гражданский договор» было принято  решение о выдвижении кандидатуры Айка Марутяна на пост мэра столицы.

 




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