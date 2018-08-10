Эвакуация во Франции: из зоны наводнения вывозят людей

Около 1600 человек, в том числе туристы, эвакуированы на юге Франции в результате ливней, есть пропавшие без вести, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В спасательных операциях были задействованы более 400 пожарных и жандармов. Патруль над зонами бедствия с воздуха проводят четыре вертолета жандармерии.

Точное число пострадавших пока не называется, известно, что среди них много туристов, также есть пропавшие без вести.

Сообщается о людях, поступивших в больницы с травмами и переохлаждением.

Для размещения эвакуированных из опасных зон созданы специальные пункты.

Среди эвакуированных 119 детей из летнего лагеря в коммуне Сен-Жюльен-де-Пейрола. По данным телеканала BFMTV, отдыхавшие здесь дети приехали из Германии. Один из руководителей лагеря, 70-летний гражданин ФРГ, пропал без вести.

Сильнейшие грозы и ливни начались во Франции в четверг. Из-за стихии в 26 департаментах на востоке и юго-востоке Франции был объявлен оранжевый уровень метеоопасности.



