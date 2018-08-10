НАТО назвала Россию главной угрозой безопасности

НАТО разместила на своем аккаунте в Twitter видеоролик, в котором ставит Россию на первое место среди угроз для трансатлантической безопасности, передает Арменпресс.

"На востоке Россия стала более напористой с незаконной аннексией Крыма и дестабилизацией на востоке Украины, а также наращиванием военного потенциала вблизи границ НАТО", — говорится в аудио и текстовом сопровождении.

Среди других угроз для собственной безопасности НАТО называет ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке, распространение оружия массового поражения, кибератаки, сферу поставок энергоносителей и климатические изменения.