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НАТО назвала Россию главной угрозой безопасности

НАТО назвала Россию главной угрозой безопасности

НАТО разместила на своем аккаунте в Twitter видеоролик, в котором ставит Россию на первое место среди угроз для трансатлантической безопасности, передает Арменпресс.

"На востоке Россия стала более напористой с незаконной аннексией Крыма и дестабилизацией на востоке Украины, а также наращиванием военного потенциала вблизи границ НАТО", — говорится в аудио и текстовом сопровождении.

Среди других угроз для собственной безопасности НАТО называет ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке, распространение оружия массового поражения, кибератаки, сферу поставок энергоносителей и климатические изменения.

 

 




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