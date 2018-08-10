В швейцарских Альпах для туристов открыли художественную выставку

В долине Сафьен в швейцарском округе Сурсельва открылась художественная выставка, вдохновленная окружающими природными ландшафтами, как передает Арменпресс, об этом сообщает Lonely Planet.

Выставку можно посетить бесплатно и осмотреть все экспонаты, переход между которыми может занять от часа до полутора, примерно за два дня.

Одна из ярких работ на выставке – синяя скульптура американской художницы Литы Альбукерке в виде женщины, лежащей на земле и приложившей к ней ухо. По задумке автора, на другой стороне Земного шара, на побережье в Новой Зеландии должна быть установлена точно такая же фигура.

Объекты, представленные в рамках биеннале Art Safiental 2018, можно увидеть до 21 октября.

Долина Сафьен летом привлекает поклонников треккинга и велосипедистов, а зимой — альпинистов, взбирающихся на замерший водопад.