В ДТП в Анталье пострадали 19 израильских туристов

Девятнадцать израильских туристов пострадали в результате аварии с туристическим микроавтобусом в турецкой провинции Анталья, как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Hurriyet.

По данным газеты, инцидент произошел на трассе Манавгат-Анталья. Микроавтобус врезался в легковой автомобиль, после чего перевернулся. Ранения получили 19 израильских туристов, а также водитель и гид.

Все пострадавшие доставлены в больницы Манавгата, состояние одного туриста оценивается как тяжелое.