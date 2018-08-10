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Медведев сравнил новые санкции против России с объявлением экономической войны

Медведев сравнил новые санкции против России с объявлением экономической войны

Возможное дальнейшее усиление экономических санкций против России можно будет расценить, как объявление экономической войны, и на эту войну надо будет реагировать экономическими, политическими или иными методами. Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.

"Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо, нужно будет реагировать - экономическими методами, политическими методами, а, в случае необходимости, и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать", - заявил премьер-министр, отвечая на вопрос одного из участников беседы, какие еще санкции в отношении России могут быть приняты и как они могут повлиять на экономику страны.



 

 

 




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