Танцы во время схваток – бразильский гинеколог показал свою уникальную методику

Пациентки этого акушера-гинеколога точно запомнят свои роды надолго, потому что не каждая женщина перед ними танцует!

Бразильский акушер-гинеколог Фернандо Гудес да Куньи прославился в Интернете после того, как в его Instagram стали появляться веселые видео с танцами в палатах некой больницы. Оказалось, что это роддом, а танцуют на роликах вот-вот готовые рожать женщины, передает Арменпресс.

На первом таком видео врач танцевал со своей пациенткой под хит 2018 года "Despacito". Этот ролик опубликовали на Facebook странице роддома, и он набрал более 250 тысяч просмотров, принеся мужчине популярность.

После этого видео стали выходить чаще и набирать уже миллионы просмотров. В самой клинике же заявили, что ничего не имеют против методики гинеколога, потому что она действительно помогает роженицам.

А помогает она тем, что ритмичные танцы облегчают боль от схваток во время родов, и женщине становится намного легче. Конечно, это действует на них и психологически – поднимает настроение и помогает отвлечься от переживаний, связанных с предстоящими родами.