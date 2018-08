Немецкий астронавт сфотографировал с МКС пострадавшую от засухи Европу

Астронавт Александер Герст сделал фото центральной Европы и, в частности, Германии с Международной космической станции (МКС) с целью показать масштабы засухи, охватившей регион. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, снимки он опубликовал в Twitter.

Just had a chance to take my first photos of dried-out Central Europe and Germany since a few weeks, and was shocked. What should have been green, is now all brown. Never seen it like this before. #Horizons pic.twitter.com/o2XoddPdrM