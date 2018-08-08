Немецкий астронавт сфотографировал с МКС пострадавшую от засухи Европу

Астронавт Александер Герст сделал фото центральной Европы и, в частности, Германии с Международной космической станции (МКС) с целью показать масштабы засухи, охватившей регион. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, снимки он опубликовал в Twitter.

Just had a chance to take my first photos of dried-out Central Europe and Germany since a few weeks, and was shocked. What should have been green, is now all brown. Never seen it like this before. #Horizons pic.twitter.com/o2XoddPdrM — Alexander Gerst (@Astro_Alex) 6 августа 2018 г.

С высоты 400 км Европа представляет собой "шокирующее зрелище" в виде высохшей земли, отметил астронавт. "То, что должно было быть зеленым, теперь коричневое. Никогда не видел такого", - написал он. Отдельно Герст опубликовал фото практически полностью коричневой Португалии: "Выглядит, как смесь пыли, дыма и песка", - прокомментировал он.

Европейские страны столкнулись с аномальной жарой в июле и августе этого года. Согласно данным Немецкого крестьянского союза (DBV), жаркое лето 2018 года сулит Германии худший урожай за последние 100 лет. Кроме того, засуха привела к обмелению крупных рек страны.

Из-за жары вспыхнули лесные пожары в Греции, Португалии и Швеции. Как сообщают местные власти и СМИ, число жертв июльских пожаров в Греции достигло 91, а в Португалии - по меньшей мере 44. Леса горят и на юге Испании. Огонь также уничтожил 25 тыс. гектаров лесов в Швеции.



