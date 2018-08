Գերմանացի աստղանավորդը ՄՏԿ-ից լուսանկարել է երաշտից տուժած Եվրոպան

ԵՐԵՎԱՆ, 8 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Աստղանավորդ Ալեքսանդեր Հյորսթը Միջազգային տիեզերակայանից (ՄՏԿ) լուսանկարել Է կենտրոնական Եվրոպան եւ, մասնավորապես Գերմանիան՝ նպատակ ունենալով ցույց տալ երաշտի մասշտաբները, որն ընդգրկել Է տարածաշրջանը: Լուսանկարները նա հրապարակել Է Twitter-ում, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Just had a chance to take my first photos of dried-out Central Europe and Germany since a few weeks, and was shocked. What should have been green, is now all brown. Never seen it like this before. #Horizons pic.twitter.com/o2XoddPdrM