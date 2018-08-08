Разбойное нападение в Армавире: подозреваемый задержан

В следственном управлении СК по Армавирской области возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения в городе Армавир. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении.



Согласно предварительным данным, 8-го августа около 00:30 человек в маске зашел в один из городских магазинов и, применив насилие в отношение работника – ударив его ножом в области живота, похитил у него золотую цепочку с шеи и сумму из кассы. Затем злоумышленник скрылся, выронив во время побега похищенную цепочку.По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам 3-му и 4-му части 2-й статьи 175-й (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, хранилище или помещение; с применением оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса Армении. Был проведен осмотр места преступления, изъято устройство видеозаписи, установленное в магазине.

В результате принятых мер выяснилась личность предполагаемого преступника, им оказался житель Армавирской области 1992 года рождения. Он задержан.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие продолжается, предпринимаются необходимые действия для обеспечения объективного, полного и всестороннего расследования обстоятельств произошедшего.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.