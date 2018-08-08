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9-11 августа температура воздуха понизится


Армгидрометцентр представил прогноз погоды на ближайшие дни.
Как передает «Арменпресс», 8-го августа ночью и в вечерние часы в северных районах, 9-10 августа периодически в большинстве областей и в Ереване, а 11-го августа – в отдельных регионах пройдут грозовые дожди, в отдельных местностях возможен град.

При этом 12-13-го августа ожидается погода без осадков. Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 метров в секунду, во время грозы порывы ветра могут достигать 18-23 метров в секунду.
Температура воздуха 9-го августа понизится на 2-3 градуса, а 11-го августа – еще на 3-5 градусов. 

В Ереване в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах 30-36 градусов выше нуля. 8-го августа ночью и в вечерние часы, 9-10 августа периодически пройдут грозовые дожди. во время грозы порывы ветра могут достигать 18-20 метров в секунду. 11-13-го августа ожидается погода без осадков.


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