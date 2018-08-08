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СМИ: в здании Национальной Олимпийской академии Ирана произошел взрыв, есть жертвы


Взрыв произошел в спортивном комплексе "Энгелаб" в столице Ирана, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В результате погибли трое рабочих, которые находились в котельной, сообщило в среду агентство IRNA со ссылкой на службу спасения.

Инцидент произошел на улице Сеул в здании Национальной Олимпийской академии Ирана.

Сообщается, что взрыв не привел к обрушению здания или пожару. Выясняются причины происшествия.



 

 

 




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