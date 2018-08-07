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В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали около 2,5 тысячи человек


Около 2,5 тысячи человек эвакуированы в испанской провинции Валенсия из-за лесных пожаров, огонь продолжает бушевать и в соседней Португалии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Самый крупный в Испании очаг возгорания в настоящее время зафиксирован в муниципалитете Лученте (провинция Валенсия), здесь сгорело более тысячи гектаров леса, были эвакуированы две с половиной тысячи человек, чьи дома оказались в непосредственной близости от огня, сообщает Центр по чрезвычайным ситуациям женералитета Валенсии. Среди эвакуированных – пожилые люди из социально-оздоровительного центра.

К тушению огня в этом районе привлечены 21 единица авиатехники – самолеты-амфибии и вертолеты.

 

 




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