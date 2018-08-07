Компания-таможенный агент не уплатила в бюджет налогов на 120 миллионов драмов: возбуждено уголовное дело

В системе КГД Армении продолжаются разоблачения по поводу злоупотреблений и избегания уплаты налогов со стороны привелегированный при прошлой власти компаний. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

Очередное разоблачение коснулось компании-таможенного агента ООО«Спартак Мурадян Трейдинк», принадлежащей собственнику турагентства «Дэвид-Тур» Григору Баляну, как известно, ООО«Спартак Мурадян Трейдинк» занималась транспортировкой и растаможкой грузов, принадлежащих различным фирмам, приобретенных в Турции и Китае. В результате различных махинаций Компания-таможенный агент не уплатила в бюджет налогов на 120 миллионов драмов (без штрафов и пеней).

Кроме того, Григору Баляну принадлежит аналогичная компания ООО «Пульман».

По данному случаю возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК Армении, назначены комплексные проверки, предприняты шаги по возмещению нанесенного государству убытка. Расследование продолжается.