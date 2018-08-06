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Известна дата рассмотрения апелляционного иска об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна


Рассмотрение апелляционного иска об изменении меры  пресечения в отношении Роберта  Кочаряна  состоится 9 августа.

Об этом Арменпресс сообщил один из  адвокатов  второго президента  Арам Орбелян.

Заседание суда  назначено  на 12:00 часов.

 Петицию об изменении меры  пресечения в отношении Роберта  Кочаряна подписали и депутаты НС РА.к  сбору  подписей присоединились 46 депутатов. Глава аппарата  Роберта  Кочаряна Виктор Согомонян сообщил «Этк», что под петицией  подписались 42 члена  фракции РПА, 3 члена  АРФД и 1 член блока «Царукян» - ИшханЗакарян.  Среди подписантов из фракции РПА  - спикер НС РА Ара Баблоян, вице-спикеры  АрпинеОванисян и Эдуард Шармазанов. Имена  других подписантов из фракции РПА и 3 членов  фракции АРФД еще не опубликованы. 

На основании достаточных данных по рассматриваемому  в Специальной  следственной  службе РА уголовному делу  о событиях 1 марта 2008г. в  Ереване 26 июля 2018г.  экс-президенту  Армении Роберту  Кочаряну  предъявлено обвинение по ч.1 ст. 300.1 в том, что он при предварительном соглашении с другими лицами сверг конституционный строй в Армении. В качестве  меры  пресечения  в  отношении Роберта  Кочаряна  выбран арест на два месяца.

 В том же  обвиняются экс-замминистра обороны  (в 2008г.), ныне – генсек ОДКБ  Юрий  Хачатуров и экс-замминистра обороны Микаел Арутюнян. Микаел Арутюнян объявлен в  розыск, Хачатуров  освобожден под залог в 5 млндрамов.

Адвокаты  Роберта  Кочаряна  обжаловали  решение суда об аресте.

 

 

 

 

 

 

 

 




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