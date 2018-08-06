Известна дата рассмотрения апелляционного иска об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна

Рассмотрение апелляционного иска об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна состоится 9 августа.

Об этом Арменпресс сообщил один из адвокатов второго президента Арам Орбелян.

Заседание суда назначено на 12:00 часов.

Петицию об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна подписали и депутаты НС РА.к сбору подписей присоединились 46 депутатов. Глава аппарата Роберта Кочаряна Виктор Согомонян сообщил «Этк», что под петицией подписались 42 члена фракции РПА, 3 члена АРФД и 1 член блока «Царукян» - ИшханЗакарян. Среди подписантов из фракции РПА - спикер НС РА Ара Баблоян, вице-спикеры АрпинеОванисян и Эдуард Шармазанов. Имена других подписантов из фракции РПА и 3 членов фракции АРФД еще не опубликованы.

На основании достаточных данных по рассматриваемому в Специальной следственной службе РА уголовному делу о событиях 1 марта 2008г. в Ереване 26 июля 2018г. экс-президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по ч.1 ст. 300.1 в том, что он при предварительном соглашении с другими лицами сверг конституционный строй в Армении. В качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна выбран арест на два месяца.

В том же обвиняются экс-замминистра обороны (в 2008г.), ныне – генсек ОДКБ Юрий Хачатуров и экс-замминистра обороны Микаел Арутюнян. Микаел Арутюнян объявлен в розыск, Хачатуров освобожден под залог в 5 млндрамов.

Адвокаты Роберта Кочаряна обжаловали решение суда об аресте.