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Очередная неудачная попытка дезинформации — МО АР опровергает распространенную азербайджанскими СМИ информацию


Минобороны  Арцаха опровергает распространенную азербайджанскими СМИ информацию.

Как  передает Арменпресс, в заявлении, распространенном пресс-службой Минобороны  Арцаха, говорится: «В ответ на распространенную азербайджанскими СМИ, в  частности - haqqin.az, о том, что якобы армянская сторона скрывает потери в результате  взрыва в блиндаже, Министерство обороны  Арцаха заявляет: как  вчера, так  и сегодня на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялась относительно спокойная ситуация и не произошло ничего необычайного. А   распространенную азербайджанскими СМИ информацию следует воспринимать как очередную неудачную попытку дезинформации».




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