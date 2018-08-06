Очередная неудачная попытка дезинформации — МО АР опровергает распространенную азербайджанскими СМИ информацию

Минобороны Арцаха опровергает распространенную азербайджанскими СМИ информацию.

Как передает Арменпресс, в заявлении, распространенном пресс-службой Минобороны Арцаха, говорится: «В ответ на распространенную азербайджанскими СМИ, в частности - haqqin.az, о том, что якобы армянская сторона скрывает потери в результате взрыва в блиндаже, Министерство обороны Арцаха заявляет: как вчера, так и сегодня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялась относительно спокойная ситуация и не произошло ничего необычайного. А распространенную азербайджанскими СМИ информацию следует воспринимать как очередную неудачную попытку дезинформации».