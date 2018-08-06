Глава МИД Ирана: США оказывают психологическое давление на иранские рынки

США оказывают психологическое давление на Тегеран с целью дестабилизации иранских рынков. Об этом в понедельник заявил глава внешнеполитического ведомства ИРИ Мохаммад Джавад Зариф, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Нам нужно проявлять бдительность, поскольку Вашингтон оказывает психологическое давление, чтобы повлиять на иранские рынки", - сказал Зариф. При этом дипломат выразил уверенность, что "Ирану удастся преодолеть текущие сложности".

В последние дни курс иранского риала по отношению к доллару на черном рынке снизился до рекордных 120 тыс. риалов за доллар. В конце мая данный показатель составлял 65 тыс. риалов за доллар. Эти процессы спровоцировали рост инфляции и повышение цен на потребительские товары и топливо.





