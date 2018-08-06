Известный британский актер сэр Патрик Стюарт решил вернуться во франшизу "Звездный путь" (Star Trek) в своей знаменитой роли капитана Жан-Люка Пикара, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

78-летний Стюарт сыграет в новом сериале канала CBS All Access, в котором пойдет речь о жизни Пикара после телесериала "Звездный путь: Следующее поколение". Актер объявил об этом во время неожиданного появления на ежегодной конвенции Star Trek в Лас-Вегасе, подтвердив многомесячные слухи.

Он снимается в кино уже почти шестьдесят лет, помимо "Звездного пути" славу ему принесла и роли профессора Чарльза Ксавье в серии фильмов "Люди Икс".

Патрик Стюарт сыграл Пикара в 178 эпизодах научно-фантастического телевизионного сериала в период с 1987 по 1994 год, а также в четырех художественных фильмах, последний из которых вышел в 2002 году.

"Я всегда буду очень гордиться тем, что снимался в "Звездном пути: "Следующее поколение", но когда мы завершили этот финальный фильм в 2002 году, мне на самом деле казалось, что мое время в "Звездном пути" закончилось вполне естественно", - сказал живущий в Нью-Йорке актер.