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На популярном египетском курорте акула убила туриста из Чехии


Турист из Чехии был убит акулой на популярном египетском курорте Марса-Алам. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что турист был убит в 20 километрах от берега во время погружения с аквалангом. Останки мужчины были обнаружены на пляже курортного города.

Как сообщило издание, мужчина отдыхал в Марса-Алам вместе со своей женой и ребенком. Местные власти создали специальную группу по расследованию инцидента.

Последний случай смерти туристов от акулы в Египте произошел в 2015 году, когда животное убило туристку из Германии.

 




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