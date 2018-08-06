Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования семье академика Сергея Амбарцумяна
11:52, 6 Август, 2018
Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования семье Сергея Амбарцумяна в связи с кончиной академика. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.В послании, в частности, говорится:
“С болью узнал о кончине академика Сергея Амбарцумяна.
Деятельность большого ученого, честного интеллигента и общественно-государственного деятеля достойна высокой оценки. Научная, педагогическая и общественная деятельность Сергея Амбарцумяна, которая длилась десятилетиями, была продуктивной и плодотворной.
Известный ученый и организатор науки достойно пользовался любовью и уважением своих коллег, студентов и всего научного сообщества.
Выражаю соболезнования семье, родственникам и коллегам выдающегося ученого”.