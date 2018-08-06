Время в Ереване: 11:07:36,   6 Август

Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования семье академика Сергея Амбарцумяна


Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования семье Сергея Амбарцумяна в связи с кончиной академика. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.В послании, в частности, говорится: 
“С болью узнал о кончине академика Сергея Амбарцумяна. 
Деятельность большого ученого, честного интеллигента и общественно-государственного деятеля достойна высокой оценки. Научная, педагогическая и общественная деятельность Сергея Амбарцумяна, которая длилась десятилетиями, была продуктивной и плодотворной.
Известный ученый и организатор науки достойно пользовался любовью и уважением своих коллег, студентов и всего научного сообщества. 
Выражаю соболезнования семье, родственникам и коллегам выдающегося ученого”.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации