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Вазген Теванян победил азербайджанского борца и стал чемпионом Европы


Представитель Армении Вазген Теванян стал победителем молодежного чемпионата Европы по вольной борьбе.

Как передает «Арменпресс»,  финале весовой категории 61 кг в рамках проходящего в Риме европейского первенства армянский борец со счетом 5:2 победил азербайджанца Интигама Вализаде.


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