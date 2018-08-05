Вазген Теванян победил азербайджанского борца и стал чемпионом Европы
Представитель Армении Вазген Теванян стал победителем молодежного чемпионата Европы по вольной борьбе.Как передает «Арменпресс», финале весовой категории 61 кг в рамках проходящего в Риме европейского первенства армянский борец со счетом 5:2 победил азербайджанца Интигама Вализаде.
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