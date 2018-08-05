Совершено покушение  на президента  Венесуэлы  с применением  беспилотника со взрывчаткой

Семь человек получили ранения при покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу, сам глава государства не пострадал. Об этом, как сообщила венесуэльская радиостанция Union Radio, заявил министр связи страны Хорхе Родригес.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Родригес отметил: "Президент Мадуро не пострадал при покушении. - К сожалению, семеро сотрудников получили ранения".

Покушение на главу государства было совершено при помощи беспилотников со взрывчаткой. Они были приведены в действие, когда Мадуро выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии.

По словам министра, беспилотники были обезврежены.

Взрыв прогремел в Каракасе 4 августа. Происшедшее охарактеризовано как теракт. Венесуэльская организация Soldados de Franelas взяла ответственность на себя. Об этом они сообщили в Twitter.