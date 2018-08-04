Время в Ереване: 11:07:36,   4 Август

Стартует первенство Армении по футболу


Стартует первенство Армении по футболу 2018-2019гг.

Как  передает Арменпресс, в  первом туре  ФК «Лори»  примет у  себя  команду «Арарат Армения»,  «Бананц» примет «Ширак», а  «Арарат» встретится с  «Алашкертом». Матч «Пюник»-«Гандзасар Капан» отложен.

Матчи «Бананц»-«Ширак» и «Арарат»-«Алашкерт» будут транслироваться в прямом эфире  канала «Армения».




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации