Стартует первенство Армении по футболу 2018-2019гг.

Как передает Арменпресс, в первом туре ФК «Лори» примет у себя команду «Арарат Армения», «Бананц» примет «Ширак», а «Арарат» встретится с «Алашкертом». Матч «Пюник»-«Гандзасар Капан» отложен.

Матчи «Бананц»-«Ширак» и «Арарат»-«Алашкерт» будут транслироваться в прямом эфире канала «Армения».