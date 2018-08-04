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Первый вице-премьер РА обсудил с международными донорами содействие международной общественности в проведении внеочередных парламентских выборах


Первый вице-премьер РА Арарат Мирзоян  принял представителей  международных донорских организаций и  обсудил с ними вопросы, связанные с содействием  международной  общественности в  проведении внеочередных парламентских выборах.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе первого вице-премьера РА Арарата Мирзояна,  в ходе  встречи  обсуждались вопросы, касающиеся преобразования Избирательного кодекса РА, сроков проведения  внеочередных парламентских выборов, приобретения необходимого оборудования и технического содействия.




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