Первый вице-премьер РА обсудил с международными донорами содействие международной общественности в проведении внеочередных парламентских выборах

Первый вице-премьер РА Арарат Мирзоян принял представителей международных донорских организаций и обсудил с ними вопросы, связанные с содействием международной общественности в проведении внеочередных парламентских выборах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе первого вице-премьера РА Арарата Мирзояна, в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся преобразования Избирательного кодекса РА, сроков проведения внеочередных парламентских выборов, приобретения необходимого оборудования и технического содействия.