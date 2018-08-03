Время в Ереване: 11:07:36,   3 Август

График Лаврова не предусматривает в скором времени встречу с армянским коллегой: Захарова


Рабочий график министра иностранных дел России Сергея Лаврова не предусматривает в ближайшее время встречу с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

"В графике российского министра такой встречи нет. Мне об этом ничего неизвестно", - сказала дипломат. При этом она отметила, что "поддерживается тесный контакт с МИД Армении на различных уровнях и в различных форматах".

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации