Армяне на 4-м месте по количеству визитов в Грузию

За последние семь месяцев Грузию посетили посетило более 4,6 миллиона международных визитеров, что на 12,9% больше данных за январь-июль прошлого года. Число туристических визитов за указанный период возросло на 21% и составило почти 2,5 миллиона.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузию-онлайн, об этом на пресс-конференции сообщил глава Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе. Большинство международных визитеров, посетивших Грузию за последние семь месяцев, были гражданами Азербайджана.

После Азербайджана, странами лидерами по числу международных визитеров оказались: Россия (+24,1%), Турция (+20,4%) и Армения (+2,1%).

Доход от иностранного туризма за семь месяцев 2018 года составил более 1,6 миллиарда долларов. В сравнении с данными за январь-июль прошлого года доходы увеличились на 305 миллионов долларов — 28,9%.