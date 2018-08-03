«Ереванский бестселлер»: На первом месте – книга Никола Пашиняна: армянская литература, июль 2018 года
«Арменпресс» меняет формат спецпроекта «Ереванский бестселлер». Обсудив ситуацию с кногопродавцами, мы решили составлять рейтинги по показателям за месяц.
В первую пятницу месяца мы будем представлять рейтинг художественных произведений армянских авторов, во вторую пятницу месяца – переводы мировой литературы, в третью – детские книги, в четвертую пятницу месяца – документальную прозу. На этой неделе мы представляем рейтинг художественных произведений армянских авторов. Данные составлены по продажам за прошедший месяц.
На 1-м месте - книга Никола Пашиняна «Обратная сторона земли».
Роман написан в 2008-2009 годах, когда автор находился в бегах. В роман была превращена серия статей, напечатанных в мае-декабре 2008 года в газете «Айкакан жаманак». «В 2018 году ко мне подошел начинающий издатель, который предложил напечатать эту серию в виде романа. Я отнесся с некоторым подозрением к его профессионализму, однако попросил время, чтобы перечитать и отредактировать роман. Перечитав написанное 10 лет назад, в моей душе поднялась буря. Я понял, что пришло время победы народа...»,- пишет Никол Пашинян.
На 2-м месте - новая книга Армена Ниязяна «Держи меня за руку, я боюсь» . Книга состоит из 3 частей: рассказы, еадумья, стихи. Она говорит о внимании к людям, о том, что их нельзя презирать и пернебрегать ими, надо взяыь тех, кто в нас нуждается, за руку, передав тем, кто оказался в пропасти, лучик надежды и света. Книга, представляющая собой собрание общечеловеческих ценностей, стала плодом размышлений и болезненной действительности последних лет.
На 3-м месте - книга ссовременного армянского писателя Давида Самвеляна “Зима Родена”. Она содержит рассказы, эссе, главной темой которых являются конфликты человеческих характеров и натур, поведение и внутренний мир людей, изменение взаимоотношений в течение лет.
На 4-м месте -«Избранные страницы» великого армянского писателя Паруйра Севака. Этот сборник составлен его сыном, кандидатом филологических наук Арменом Казаряном. Издательство включило в этом сборник как лучшие поэтические произведения Севака, так произведения, включенные в школьную программу. Сборник завершается подробной автобиографией Севака, которую он в свое время написал по заказу московского журнала «Вопросы литературы».
На 5-м месте – снова Севак, сборник «Любовная лирика», в котором собраны стихи великого поэта на тему любви.
На 6-м месте - книга Вазгена Саргсяна «Что вы делаете, ребята?!», изданная спустя 20 лет после его смерти. Он пишет: «Я не боюсь. Я никого не боюсь. Я предупреждаю – история заканчивается и следами. Наша история не должна закончиться следами наших ног...».
На 7-м месте - переизданная издательством Антарес любимая и скандальная книга в двух томах литературоведа Овика Чархчяна «Суламифь:Большая любовь Севака».
На 8-м месте - сборник Амо Сагяна «Избранное», в которой нашли место лучшие произведения великого поэта из разных сборников.
На 9-м месте - роман молодого многообещающего автора Эдгара Костандяна «Обычная страна». Это третья книга писателя. В ней рассказывается об обычной стране, где все важные вопросы решаются в...сауне.
А замыкает наш список бестселлеров сборник рассказов «Робинзон и 13 рассказов» Арама Пачяна – продолжение мировой робинзобады. В него включены рассказы, опубликованные в последние годы в печати и интернете. Это первый сборник писателя включает 13 его рассказов.
|Տեղ
|Փոփ.
|Գիրք
|Հրատ.
|Քանակ
|1
|0
|
Նիկոլ Փաշինյան
«Երկրի հակառակ կողմը»
|Անտարես
|804
|2
|0
|
Արմեն Նիազյան
«Բռնիր ձեռքս. ես վախենում եմ»
|հեղ.հրատ
|38
|3
|0
|
Դավիթ Սամվելյան
«Ռոդենի ձմեռը»
|հեղ.հրատ
|19
|4
|+1
|
Պարույր Սևակ
«Ընտիր էջեր»
|Արեգ
|19
|5
|նոր
|
Պարույր Սևակ
«Սիրերգություն»
|Նաիրի
|12
|6
|-2
|
Վազգեն Սարգսյան
«Էս ի՞նչ եք անում, տղերք»
|Վերնատուն
|12
|7
|*
|
Հովիկ Չարխչյան
«Սուլամիթա. Սևակի մեծ սերը»
|Անտարես
|11
|8
|*
|
Համո Սահյան
«Ընտրանի»
|Զանգակ
|11
|9
|-2
|
Էդգար Կոստանդյան
«Սովորական երկիր»
|հեղ.հրատ
|9
|10
|*
|
Արամ Պաչյան
«Ռոբինզոն և 13 պատմվածք»
|Անտարես
|8
Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).При опросах не учитывался спрос на специальную литературу, информационного и учебного характера.
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