Президент Грузии помиловал 83 осужденных, среди которых бессрочно осужденный

Президент Грузии издал очередной акт помилования, который коснулся 83 осужденных, сообщил председатель государственной комиссии по помилованию заключенных Звиад Коридзе.

Тюрьмы Грузии в четверг покинули 40 осужденных, из них одна женщина, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Что касается остальных 43 осужденных, то им сократили срок отбывания наказания. Среди них две женщины, один несовершеннолетний, а также один приговоренный к бессрочному заключению, которому президент определил конкретную дату освобождения.

Всего комиссия по помилованию в июле рассмотрела дела 976 осужденных.