CNN: власти США изучают идею отмены проверок пассажиров в более чем 150 малых аэропортах

Управление по безопасности на транспорте (УБТ) США рассматривает предложение об отмене проверки пассажиров и багажа в более чем 150 небольших аэропортах страны. Это поможет экономить $115 млн в год. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на попавшие в ее распоряжение внутриведомственные документы УБТ.

По данным телекомпании, выработавшая данное предложение рабочая группа УБТ считает более оптимальным перенести проверку багажа и пассажиров самолетов, рассчитанных на менее чем 60 мест, из малых аэропортов в крупные воздушные хабы, являющиеся как конечными точками маршрута некоторых пассажиров, так и пунктами пересадки. Оборудование, применяемое в них для досмотра пассажиров и просвечивания багажа, совершеннее, чем в терминалах аэродромов. Такое новшество поможет снизить нагрузку на персонал аэродромов и сэкономить более $100 млн каждый год, поясняет телекомпания.