Русские дрессировщицы и их кошечки удивили всех на шоу талантов в Америке

Дрессированных собак видели все, но разве можно заставить делать трюки упрямых и самовлюбленных кошек? Марина и ее мама Светлана выступают на американском шоу талантов уже со вторым представлением, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В первый раз они удивили судей, которые отметили, что никогда не видели ничего подобного. Как рассказала Марина, они с мамой дрессируют десять котов.

К выступлению на шоу семья готовилась целых три года. И это вовсе не удивительно – чтобы научить кошку хоть что-то делать, по словам Марины, уходит примерно год.