Русские дрессировщицы и их кошечки удивили всех на шоу талантов в Америке
Дрессированных собак видели все, но разве можно заставить делать трюки упрямых и самовлюбленных кошек? Марина и ее мама Светлана выступают на американском шоу талантов уже со вторым представлением, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
В первый раз они удивили судей, которые отметили, что никогда не видели ничего подобного. Как рассказала Марина, они с мамой дрессируют десять котов.
К выступлению на шоу семья готовилась целых три года. И это вовсе не удивительно – чтобы научить кошку хоть что-то делать, по словам Марины, уходит примерно год.
- 13:42 Директор по информационной безопасности Facebook заявил об отставке
- 13:35 Полицейским овчаркам в Вене раздали ботинки от жары
- 13:10 В США опубликуют неизданный рассказ Хемингуэя
- 13:08 Начальник ОСС СК Армении поясняет, почему Роберта Кочаряна вызвали на допрос в качестве свидетеля, затем сразу же привлекли в качестве обвиняемого
- 12:58 Смартфоны Samsung снова обошли Apple в рейтинге Роскачества
- 12:56 Гавану назвали лучшим круизным направлением в западной части Карибского бассейна
- 12:28 CNN: власти США изучают идею отмены проверок пассажиров в более чем 150 малых аэропортах
- 12:24 Русские дрессировщицы и их кошечки удивили всех на шоу талантов в Америке
- 12:17 В августе возможно повышение температуры воздуха до +40․․․+41 градусов, однако кратковременное: Гагик Суренян
- 11:59 Начальник ОСС СК Армении считает шумиху, поднятую вокруг выдвинутых Роберту Кочаряну обвинений, непонятной
- 11:52 Минздрав Италии из-за жары ввел "красный" уровень угрозы в 18 городах
- 11:48 Начальник ОСС СК Армении считает содержание Роберта Кочаряна под стражей необходимостью
- 11:45 О политическом преследовании не может быть и речи: Сасун Хачатрян – о заявлении Лаврова
- 11:42 У задержанного на границе нарушителя обнаружены фото и видео файлы инженерных сооружений и заграждений
- 11:37 В Пакистане автобус столкнулся с грузовиком: более 20 детей пострадали
- 11:30 Рано делать выводы о расколе в блоке «Елк»: Арарат Мирзоян
- 11:25 В Шираке идет сбор урожая
- 11:20 Трамп с нетерпением ждет новую встречу с Ким Чен Ыном
- 11:11 СМИ: на севере Мексики из-за жары погибли более 70 человек
- 10:45 Лауреат «нобелевской премии» по математике лишился медали
- 10:40 Израиль прекратил поставки в сектор Газа горючего и газа
- 10:29 В структуре экспорта из Армении Грузия уступила позиции, Румыния – нарастила долю
- 10:26 Обнаружены злоупотребления в территориальных подразделениях соцслужб аппарата мэрии Еревана: возбуждены уголовные дела
- 10:23 Премьер Новой Зеландии вернулась на свой пост после декретного отпуска
- 10:13 Американские СМИ рассказали, как Эр-Рияд добивался отставки Тиллерсона
- 10:11 CNN: Иран проведет масштабные военные учения в Персидском заливе
- 10:08 Сенат США одобрил оборонный бюджет, превышающий $700 млрд
- 10:01 В первом полугодии КГД собрало на 17.7% больше налогов от первой тысячи крупных налогоплательщиков Армении
- 09:52 В Сирии приступили к реализации госпрограммы восстановления провинции Алеппо
- 09:47 В Белом доме подтвердили планы Трампа поднять пошлину на китайский экспорт до 25%
- 09:10 Европейские индексы - 01-08-18
- 09:06 Американские индексы - 01-08-18
- 09:05 Цены на цветные металлы - 01-08-18
- 09:02 Цены на драгоценные металлы - 01-08-18
- 09:00 Цены на нефть снизились - 01-08-18
14:23, 29.07.2018
Просмотрели 1674 раз Очередное проявление нарушения Женевской конвенции со стороны Азербайджана — мнение политолога
00:18, 28.07.2018
Просмотрели 1551 раз Суд удовлетворил ходатайство об аресте Роберта Кочаряна
14:57, 31.07.2018
Просмотрели 1255 раз Внешняя политика Армении не прозападная и не пророссийская, мы – проармянские: пространное интервью Никола Пашиняна радиоканалу RFI
17:00, 28.07.2018
Просмотрели 1215 раз Армянская культура, памятники архитектуры, прекрасные пейзажи — Travelblog.lv открывает Армению во всем ее обаянии и сути
20:00, 31.07.2018
Просмотрели 1210 раз Сирийские военные освободили от террористов провинцию Дераа