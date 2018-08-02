Рано делать выводы о расколе в блоке «Елк»: Арарат Мирзоян

Позиция первого вице-премьера Арарата Мирзояна по поводу заявления главы МИД России Сергея Лаврова о ситуации в стране полностью совпадает с формулировками МИД Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос, не связан ли митинг, созываемый 17-го августа, с этим обстоятельством. "По этому вопросу моя позиция полностью совпадает с формулировками МИД Армении и мне нечего добавить", - сказал Мирзоян.

«Митинг, созываемый 17-го августа, связан со 100 днями нового правительства. Предполагаю, что в нем примут участие и различные министрры»,- сказал он.

На замечание о том, что члены РПА считают заявления главы МИД России Сергея Лаврова тревожным сигналом, он ответил, что уже доказано, что заявления РПА отличаются от объективной реальности.

Первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян не обеспокоен общественным мнением по поводу личности кандидата в мэры Еревана Айка Марутяна.



"К нам тоже серьезно не относились полгода назад", — сказал Мирзоян, отвечая на вопрос журналистов о его позиции относительно общественного мнения по поводу кандидатуры Айка Марутяна на пост мэра Еревана.



Журналисты напомнили, что в предстоящих выборах в Совет старейшин Еревана партия «Гражданский договор» приняла решение участвовать самостоятельно.

Если образованный партиями «Гражданский договор», «Республика» и «Светлая Армения» блок «Елк» («Выход») развалится, за этим сразу последует официальное заявление, сказал в беседе с журналистами первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян.

«Считаю, рано делать выводы о расколе», – сказал Арарат Мирзоян.

В ответ на вопрос о возможности участия партии «Гражданский договор» в предстоящих выборах в Национальное Собрание Армении в составе блока Арарат Мирзоян сказал:

«Мое личное мнение - в Армении должна сформироваться политическая сила, фундаментом для которой послужат, конечно, партия „Гражданский договор” и представленные Николом Пашиняном и его соратниками система ценностей, идеи и цели. И эта политическая сила возьмет на себя ответственность за основанные на этих ценностях изменения».

Что же касается инветиционной политики в Армении, то, как сказал Арарат Мирзоян, в этом направлении ведется активная работа. Он выразил уверенность в том, что инвестиции будут.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров в беседе с журналистами прокомментировал события в Армении.



По его словам, события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников, сообщает РИА Новости. Москва как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства.

"Поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения", — сказал он.

При этом, как он пояснил, за последние дни российская сторона несколько раз доводила свою озабоченность до армянского руководства. Москва рассчитывает, что ситуация пойдет по конструктивному пути.

По его словам, в Москве во время политического кризиса в Армении в мае этого года с большим удовлетворением отмечали, что в итоге решение этого кризиса было найдено на основе компромисса с участием всех ведущих партий.

"Мы надеялись, что, опираясь на такой результат, все политические силы, прежде всего новое руководство Армении, новые власти, будут и далее продвигать объединительные подходы, будут укреплять национальное согласие", — заметил Лавров.

Однако события последних дней, по убеждению российского министра, нарушают такой позитивный настрой, идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерения организовывать преследование своих предшественников по политическим мотивам.

Второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя Армении. Об этом вечером 26-го июля сообщила пресс-служба Особой следственной службы Армении.

"На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения", — сказано в сообщении.

В тот же день в ереванский суд общей юрисдикции было передано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

«Роберт Кочарян не будет избегать ответственности. Он явится на судебное заседание, чем и докажет это. Если бы он избегал, то не приехал бы в Армению»«- сказал адвокат Кочаряна Рубен Саакян.

Сам обвиняемый все обвинения в его адрес по делу 1 марта 2008 года считает необоснованными, оторванными от действительности.

"Они никак не помогут найти и наказать виновных", — заявил накануне в интервью каналу "Еркир Медиа" Кочарян.

"Настроенность широких масс пытаются перенести в правовое поле и по сути получается, что набравший 21,5% Левон Тер-Петросян победил в выборах 2008 года. Это очень далеко от действительности и является очевидным политическим преследованием, вендеттой под лозунгом "бархатной" революции", - отметил Кочарян.

«Конституционный суд принял решение, признал выборы легитимными, и это окончательно. До того, как выдвинуть мне такое обвинение, надо было пересажать половину ЦИК, доказать, что они сфальсифицировали выборы. Должны были быть решения относительно Конституционного суда, наказания и прочее»,- сказал Кочарян.

Суд общей юрисдикции Еревана в ночь на субботу принял решение арестовать второго президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца.

Спецследственная служба представила ходатайство в суд об избрании в его отношении ареста в качестве меры пресечения. Кочарян был вызван на допрос в Специальную следственную службу по делу о событиях 1 марта 2008 года в качестве свидетеля. Также свидетелем по делу был вызван нынешний генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который в то время занимал должность начальника гарнизона Еревана. В настоящее время Хачатурову также предъявлено обвинение. В качестве обвиняемого привлечен бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, который на данный момент не находится в республике.

Статья №300.1 УК Армении, в частности, ее первая часть — свержение Конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным Конституцией. Карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

27-го июля генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову выдвинуто обвинение в свержении конституционного строя. ОСС СК Армении выдвинула против него обвинение и обратилась в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Особой следственной службы Следственного комитета Армении.

Накануне он был вызван на допрос в Особую следственную службу Армении по делу о событиях 1-2-го марта 2008 года.

До этого на основании достаточных доказательств было принято решение о привлечении Микаэла Арутюняна по делу о 1-м марта в качестве обвиняемого за то, что, войдя в сговор с другими лицами, он сверг конституционный строй.