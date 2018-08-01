Президенту Ирана дали месяц, чтобы отчитаться по экономическим вопросам

Парламент Ирана дал президенту страны Хасану Роухани месяц, чтобы отчитаться по действиям правительства по преодолению экономических проблем, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Mehr.

Как сообщает агентство, решение поддержали более четверти членов парламента, что по конституции исламской республики обязывает президента ответить.

По данным агентства, парламент требует от президента отчитаться по вопросам, связанным с многолетней экономической рецессией, продлением санкций в банковской сфере, резким падением национальной валюты по отношению к иностранной, а также с неспособностью правительства контролировать цены товаров и валюты и сократить уровень безработицы.

Наличие проблем в экономике страны ранее признавал президент Ирана Хасан Роухани, отмечая, что отчасти с ними связаны проходившие в конце декабря 2017 — начале 2018 года протесты в Иране. Президент говорил и о наличии проблемы безработицы в стране.