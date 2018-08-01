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Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении и генсеком Франкофонии


В преддверии саммита Франкофонии, который пройдет в Ереване, 1-го августа состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и генсеком Франкофонии Микаэль Жан. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении. В ходе беседы обсуждались вопросы 2-сторонних отношений между Международной организации Франкофонии (OIF) и Арменией. Подробно обсуждены оргвопросы саммита Франкофонии, который пройдет в Ереване 11-12-го октября, а также подготовка к 17-му саммиту руководителей стран Франкофонии.

Кроме того, собеседники обсудили визит в Армению генсека Франкофонии Микаэль Жан, который состоится  10-13-го сентября. В рамках визита генсек Франкофонии Микаэль Жан примет участие в 11-й конференции неправительственных международных организаций.


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