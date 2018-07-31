Удача улыбнулась «Пюнику»: Главный тренер «Тобола»

Главный тренер казахстанского «Тобола» Владимир Никитенко думает, что его команда сыграла ниже своих возможностей. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами он сказал о поражении от «Пюника» в рамках ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы.

По его словам, это стало более явным во втторой половине игры, и удача улыбнулась «Пюнику».

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы ереванский «Пюник» обыграл казахстанский «Тобол» и продолжит борьбу в следующем раунде. Как передает «Арменпресс», ереванский клуб впервые в истории армянского футбола вышел в третий квалификационный раунд турнира.

В первом матче армянская команда уступила Тоболу со счетом 1:2. Вторая игра прошла в драматической борьбе и завершилась победой ереванского клуба 1:0.

Единственный гол на 82-й минуте забил Мохамед Конате.

На 89-й минуте красную карточку получил игрок «Пюника» Петрос Аветисян.

Таким образом, «Пюник» вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы.

«Пюник» сыграет с победителем пары «Маккаби Тель-Авив» – «Раднички Ниш».