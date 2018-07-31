Президент Республики Армения принял представителя ЮНИСЕФ в Армении
19:22, 31 Июль, 2018
Президент Республики Армения Армен Саркисян 31 июля принял представителя Детского фонда Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ) в Армении Таню Радочай. На встрече также присутствовала г-жа Нуне Саргсян.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саркисян высоко оценил работу ЮНИСЕФ, направленную на защиту прав детей, а также здравоохранение и образование посредством различных программ и инициатив.
Собеседники обменялись мнениями по вопросам защиты прав детей, проблем и приоритетов в этой области.Президент Саркисян выразил готовность поддержать программы ЮНИСЕФ, а также расширить круг сотрудничества, разработав новые совместные инициативы.