Вардан Бостанджян подал заявление об отставке

Депутат НС Армении от блока"Царукян" Вардан Бостанджян подал заявление о сложении своих полномочий. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью, об этом говорится в заявлении спикера парламента Армении Ара Баблояна.

"Согласно 1-й части 155-й статьи закона Армении "Регламент Национального Собрания" заявляю, что 31 июля депутат НС Вардан Бостанджян подал заявление о сложении полномочий", – отметил спикер.

У депутата есть неделя на размышление. Если он не передумает и не отзовет заявления, то автоматически лишится депутатского мандата.