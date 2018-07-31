Армения заявила европейской стороне на самом высоком уровне о своей заинтересованности воспользоваться принципом «больше за большее»: Балаян

Армения заявила европейской стороне на самом высоком уровне о своей заинтересованности в полной мере воспользоваться принципом «больше за большее». Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, отвечая на вопрос о том, что посол ЕС в Армении Петр Свитальский высказался о том, что за прошлые годы Армения не израсходовала 110 млн евро из всей суммы предоставленной ЕС помощи.

«Если 110 млн евро укладываются в эту логику – то да. Сейчас работает правительственная комиссия под руководством вице-премьера Мгера Григоряна, которая разрабатывает программы по расширению сотрудничества с ЕС. Эти программы позволят европейским коллегам помочь нам, способствуя развитию Армении»,- сказал он.