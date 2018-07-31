Ара Баблоян принял делегацию во главе с Президентом Италии

31 июля Председатель НС А.Баблоян встретился с прибывшим в Ереван с государственным визитом Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой. Встреча состоялась в расширенном составе. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Приветствуя гостей в НС, глава парламента выразил надежду, что визит Серджо Маттареллы придаст новый импульс многовековым армяно-итальянским отношениям.

Председатель НС обратился к развитию парламентской дипломатии и поощрению деятельности групп дружбы, а также к необходимости эффективного взаимодействия на международных площадках. В этом контексте А.Баблоян подчеркнул, что парламентская система правления в обеих странах предоставляет широкие возможности сотрудничества. По мнению главы законодательного органа, изучение плодотворного опыта парламентского правления Италии может оказаться полезным для Армении.

Говоря о Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, спикер НС выразил надежду на ратификацию документа Сенатом Италии в возможно сжатые сроки, что явится дополнительным импульсом к еще большему углублению двусторонних связей.

А.Баблоян подчеркнул, что обе страны объединяют и всемерно укрепляют отношения армянская община Италии и общие историко-культурные, цивилизационные и демократические ценности.

Коснувшись процесса мирного урегулирования НК-проблемы, Председатель НС высоко оценил взвешенную позицию Итальянской Республики в данном вопросе.

Глава парламента заверил, что независимо от политических изменений в Армении армяно-итальянские отношения будут и впредь развиваться и углубляться.

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла, поблагодарив за теплый прием, выразил готовность к упрочению вековых дружественных отношений и взаимодействия Италии и Армении. Г-н Маттарелла подчеркнул важность активизации сотрудничества на межпарламентских площадках, совместной работы депутатских групп дружбы, а также взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. В этом русле президент отметил, что Италия будет содействовать ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, что, по его мнению, еще более укрепит отношения Армения – ЕС.

В завершение встречи Серджо Маттарелла внес запись в Книгу почетных гостей НС РА.

По приглашению президента Республики Армена Саркисяна с двухдневным государственным визитом в Республику Армения прибыл президент Итальянской Республики Серджио Маттарелла с дочерью Лаурой Маттареллой.

В составе возглавляемой президентом Маттареллой делегации министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Моаверо Миланеси, другие официальные лица.

В резиденции президента Республики сегодня состоялась официальная церемония встречи прибывшего в Армению с государственным визитом президента Итальянской Республики Серджио Маттареллы.

В резиденции президента Республики состоялась встреча президентов Армении и Италии, в которой принимали участие министры иностранных дел двух стран.

Президент Армен Саркисян, приветствуя президента Италии Серджио Маттареллу отметил, что его визит является историческим, так как это первый визит президента Итальянской Республики в нашу страну.



Подчеркнув, что в основе армяно-итальянских отношений заложены тесные исторические контакты двух древних народов и берущие начало из одного истока системы ценностей, Армен Саркисян сказал, что после обретения Арменией независимости за прошедшую четверть века армяно-итальянские межгосударственные отношения развивались в духе партнёрства и взаимного доверия.



Президенты Армен Саркисян и Серджио Маттарелла обменялись мнениями по поводу широкой повестки армяно-итальянского сотрудничества, отметили, что многоплановые отношения двух стран имеют большой потенциал развития и благодаря общим усилиям их можно будет поднять на новый качественный уровень

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В конце встречи президент Республики Армен Саркисян наградил президента Итальянской Республики Серджио Маттареллу Орденом Почёта за значительный вклад в дело укрепления и развития межгосударственных отношений между Республикой Армения и Итальянской Республикой.

Президенты Республики Армения и Итальянской Республики Армен Саркисян и Серджио Маттарелла подвели итоги переговоров в заявлениях перед представителями средств массовой информации.



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Заявление президента Армена Саркисяна

Многоуважаемый господин президент Маттарелла,Дамы и господа,Уважаемые коллеги,Ещё раз сердечно приветствую вас в Ереване, в Республике Армении.С удовлетворением хочу отметить, что наша беседа с президентом Маттареллой протекала в тёплой атмосфере. У нас состоялось содержательное обсуждение широкой повестки армяно-итальянского сотрудничества.Мы подтвердили свою приверженность к укреплению межгосударственных отношений.Согласились, что нужно прилагать дополнительные усилия для придания нового динамичного развития армяно-итальянскому взаимодействию, как в двустороннем формате, так и на международных аренах, в том числе и в рамках партнёрства Армения – Евросоюз.Мы констатировали, что Италия, являясь в текущем году также страной-сопредседателем ОБСЕ, продолжит содействовать единственному занимающемуся урегулированием Нагорно-Карабахской проблемы международному формату – сопредседательству Минской группы ОБСЕ.Мы коснулись также партнёрства Армения-Евросоюз. Это ещё одно направление, где есть большие перспективы углубления армяно-итальянских отношений. В этой связи я выразил надежду, что Италия также вскоре ратифицирует Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве.В контексте стабильного развития двустороннего сотрудничества мы подчеркнули также важность полноценного использования существующего между двумя странами договорно-правового поля, которое включает в себя более трёх десятков правовых документов.Мы констатировали необходимость расширения и углубления экономических, деловых, культурных и научно-образовательных связей, а также важность человеческих контактов.Придавая большое значение вопросу сохранения культурного наследия, наше сотрудничество получит ещё больший размах, благодаря завтра открывающемуся в Ереване Армяно-итальянскому центру сохранения культурного наследия.Я уверен, что государственный визит господина Президента создаст прочные основы для того, чтобы поднять на новый уровень армяно-итальянский политический диалог и многоплановое сотрудничество.Спасибо».